Среди них были агенты российских спецслужб и граждане стран Латинской Америки. Об этом сообщила BBC со ссылкой на Министерство юстиции США.

Что известно о российских агентах?

Американские правоохранители предъявили обвинения пяти мужчинам, которые искали людей, готовых следить, запугивать и убивать лиц, связанных с Украиной. Местонахождение всех подозреваемых неизвестно.

Им предъявлены обвинения в сговоре с целью финансирования терроризма. За такие преступления в США грозит до 20 лет лишения свободы. Министерство юстиции заявило, что трое обвиняемых являются сотрудниками российских спецслужб.

Среди подозреваемых:

63-летний полковник российских разведывательных служб Юрий Храмеев;

его 27-летний сын Кирилл Храмеев, являющийся офицером ФСБ;

35-летний гражданин Кубы Оэмис Ромагоса Дуррути, которого в США называют влиятельным членом кубинской диаспоры, проживающим в России, и который координировал нападения для российских спецслужб;

35-летний Яйдель Дельгадо Суарес;

22-летний Анхель Эдуардо Кастро.

Что известно о деятельности преступников?

Злоумышленников обвиняют в вербовке исполнителей для убийства российского диссидента, проживающего в Соединенных Штатах, летом этого года. Министерство юстиции США отметило, что Суарес якобы показывал наемнику два места, связанных с потенциальной жертвой. Также он давал мужчине четкие инструкции о том, что нужно делать, чтобы правильно вести слежку. Новобранцу предлагали от 1 до 1,5 тысячи долларов.

Впоследствии преступники предложили еще 40 тысяч долларов, если вот ликвидирует диссидента. После этого участники организации пытались завербовать других лиц в Соединенных Штатах.

В пресс-релизе Минюст привел и другие случаи, когда обвиняемые пытались завербовать людей для убийства тех, кого считали угрозой для России. В 2025 году Храмеев-младший якобы завербовал гражданина США для убийства человека в Литве. В Минюсте также процитировали слова злоумышленника, который говорил, что его целью являются все страны, помогающие Украине.

Напомним, что в пятницу, 11 сентября, во время выступления на международной конференции в Риге глава ОП Кирилл Буданов заявил, что европейские государства наконец-то начинают осознавать масштаб гибридной войны со стороны России. По словам бывшего главы ГУР, западные страны все чаще сталкиваются с враждебными провокациями, которые выходят далеко за рамки информационных атак.