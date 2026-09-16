Серед них були агенти російських спецслужб та громадяни країн Латинської Америки. Про це повідомило BBC з посиланням на Міністерство юстиції США.

Що відомо про російських агентів?

Американські правоохоронці висунули обвинувачення 5 чоловікам, які шукали людей, готових стежити, залякувати та вбивати осіб, пов’язаних з Україною. Місцеперебування усіх підозрюваних невідоме.

Їм висунули звинувачення у змові з метою фінансування тероризму. За такі злочини у США можна отримати до 20 років ув’язнення. Міністерство юстиції заявило, що 3 обвинувачених є членами російських спецслужб.

Серед підозрюваних:

63-річний полковник російських розвідувальних служб Юрій Храмєєв;

Його 27-річний син Кирило Храмєєв, який є офіцером ФСБ.

35-річний громадянин Куби Оеміс Ромагоса Дурруті, якого у США називають впливовим членом кубинської діаспори, що проживає в Росії, й координував напади для російських спецслужб.

35-річний Яйдель Дельгадо Суарес;

22-річний Анхель Едуардо Кастро.

Що відомо про діяльність злочинців?

Зловмисників звинувачують у вербуванні виконавців для вбивства російського дисидента, який проживає у Сполучених Штатах, влітку цього року. Міністерство юстиції США зазначило, що Суарес нібито показував найманцю два місця, пов'язаних з потенційною жертвою. Також він надавав чоловікові чіткі інструкції щодо того, як правильно шпигувати. Новобранцю пропонували від 1 – 1,5 тисячі доларів.

Згодом злочинці запропонували ще 40 тисяч доларів, якщо той ліквідує дисидента. Після того учасники організації намагались завербувати інших осіб у Сполучених Штатах.

У пресрелізі Мінюст назвали й інші випадки, коли обвинувачені намагалися завербувати людей для вбивства тих, хто вважався загрозою для Росії. У 2025 році Храмєєв молодший нібито завербував громадянина США для вбивства особи у Литві. У Мінюсті також зацитували слова зловмисника, який казав, що його метою є всі країни, які допомагають Україні.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 11 вересня, під час виступу на міжнародній конференції у Ризі керівник ОП Кирило Буданов заявив, що європейські держави нарешті починають усвідомлювати масштаб гібридної війни з боку Росії. За словами колишнього очільника ГУР, західні країни дедалі частіше стикаються з ворожими провокаціями, які дуже виходять за межі інформаційних атак.