Доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский с псевдонимом "Лютик" рассказал в эфире телемарафона, что местные жители российских областей их никак не встречают. Ведь как только они слышат звуки выстрелов и бой, то сразу прячутся в подвалы и делают абсолютно правильно, пишет 24 Канал.

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Почему добровольцы публикуют мало кадров

Доброволец объяснил, что задача дойти до Москвы у них является планом-максимум, ведь есть задача – освобождения России от режима Путина. Поэтому он призвал всех желающих россиян приобщаться к ним.

Алексей Барановский также ответил на вопрос, почему нет фото- и видеоподтверждения действительного присутствия военных в конкретном населенном пункте России. По словам добровольца, у них много отснятого фото и видеоматериала на GoPro наших бойцов, на дроны.

Просто, во-первых, невозможно все обработать очень мгновенно. В телеграм-канале легиона мы выкладываем те видео, которые уже обработаны и они достаточно верифицируют боевую ситуацию в Курской и Белгородской области,

– рассказал Барановский.

Кроме того, боец легиона "Свобода России" объяснил, что опубликованная информация может представлять оперативный интерес для противника, ведь можно геолокировать местонахождение бойцов.

"Со временем постепенно вся информация, которая может быть опубликована, будет представлена в целом. Не все одномоментно происходит. Мы же воюем, а не только снимаем тиктоки", – отметил доброволец.

Он также добавил, что фото и видео – это побочный продукт, который идет с некоторой задержкой из-за очевидных понятных причин.

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