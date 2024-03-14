Доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський на псевдо "Лютик" розповів в ефірі телемарафону, що місцеві мешканці російських областей їх ніяк не зустрічають. Адже як тільки вони чують звуки пострілів та бій, то відразу ховаються в підвали й роблять абсолютно правильно, пише 24 Канал.

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Чому добровольці публікують мало кадрів

Доброволець пояснив, що завдання дійти до Москви у них є планом-максимум, адже є завдання – звільнення Росії від режиму Путіна. Тож він закликав всіх охочих росіян долучатись до них.

Олексій Барановський також відповів на питання, чому немає фото- та відеопідтвердження дійсної присутності військових у конкретному населеному пункті Росії. За словами добровольця, у них багато відзнятого фото та відеоматеріалу на GoPro наших бійців, на дрони.

Просто, по-перше, неможливо все обробити дуже миттєво. У телеграм-каналі легіону ми викладаємо ті відео, які вже опрацьовані й вони достатньо верифікують бойову ситуацію в Курській та Білгородській області,

– розповів Барановський.

Окрім того, боєць легіону "Свобода Росії" пояснив, що опублікована інформація може становити оперативний інтерес для противника, адже можна геолокувати місцеперебування бійців.

"З часом поступово вся інформація, яка може бути опублікована, буде представлена на загал. Не все одномоментно відбувається. Ми ж воюємо, а не тільки знімаємо тіктоки", – зазначив доброволець.

Він також додав, що фото та відео – це побічний продукт, який йде з деякою затримкою через очевидні зрозумілі причини.

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