"Дырявое небо, дырявая граница": чего могут достичь российские добровольцы во время рейда

Российские добровольцы 12 марта совершили очередной рейд на территорию страны-агрессора. Их операция продолжается и они уже отчитываются о контроле над определенными населенными пунктами и готовятся идти дальше.

Когда дела идут совсем плохо, то российской власти не остается ничего, лишь как говорить о консолидации общества. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, заметив, что так хотят убедить людей сплотиться и защитить своего диктатора.

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Иллюзия Путина об "идеальных выборах" рассыпалась

Для Владимира Путина и всей силовой структуры ситуация с прорывом границы очень неприятна. Перед выборами они должны были имитировать только стабильность, порядок, успехи на фронте.

Но вдруг становится понятно, что граница дырявая, небо дырявое, дроны долетают даже до Нижнего Новгорода – это значительно восточнее, чем Москва. Поэтому россиянам отнюдь не удается создать иллюзию того, что все хорошо,

– рассказал Игорь Эйдман.

Вероятно, силовики убеждали Путина, что все под контролем, никакой угрозы нет, а во время "выборов" диктатор будет наслаждаться "народной любовью". На самом деле все произошло совсем не так.

Путину подготовили сюрприз. Добровольцы идут на выборы, но не с бюллетенями, которые вообще ничего не значат, а буквально едут на танках, а в их руках автоматы и гранаты,

– отметил политолог из Германии.

Чего ожидать от рейда

"Я не думаю, что эта акция будет масштабной и глобальной. Ведь это уже не первый поход "Свободы России", РДК и других частей. Похожая ситуация была летом 2023 года, и тогда бойцы зашли достаточно далеко", – сказал Игорь Эйдман.

Так что, вряд ли стоит ожидать, что рейд добровольцев приведет к кардинальным изменениям. Однако определенные успехи точно будут. Стоит помнить, что российские силовики ничего не умеют делать хорошо, даже воевать. Все из-за того, они научены только красиво докладывать своим руководителям и так строить карьеру.

Сергей Шойгу (глава минобороны России – 24 Канал) является именно таким. Он "паркетный маршал", который умеет только докладывать. ФСБ такая же. Все они только дают Путину положительную картинку, которая ему очень нравится,

– подчеркнул Эйдман.

За эту имитацию успеха глава Кремля награждает своих подчиненных, предоставляет им воинские звания, вручает ордена. Но когда картинка сталкивается с реальностью, то мгновенно разрушается. Именно поэтому внутри России периодически возникают такие провалы, которые невозможно скрыть.

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