Российские добровольцы просят людей срочно покинуть Белгород или найти там укрытие
Российские добровольцы сделали новое заявление для жителей Белгорода. Они попросили людей срочно покинуть город или же найти надежное укрытие.
Свое сообщение легион "Свобода России" опубликовал вечером 18 марта.
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Что сообщили российские добровольцы
В легионе "Свобода России" сделали срочное заявление для жителей Белгорода.
Они призвали жителей города немедленно покинуть Белгород или найти надежное укрытие из-за угрозы ракетно-артиллерийского обстрела.
Мы (российские добровольцы – 24 Канал) наносим удары по военным целям, но из-за размещения военных объектов противника в жилом секторе могут пострадать гражданские!,
– отметили в легионе "Свобода России".
Российские добровольцы попросили белгородцев срочно эвакуироваться.