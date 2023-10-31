Кто из россиян присоединился к ВСУ и как борются с вражескими агентами: в ГУР ответили

Отдельная категория русских сознательных людей присоединилась к рядам Вооруженных Сил нашего страны. Пока они помогают украинским военным освобождать территорию и выгонять оттуда захватчиков.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов. В то же время, он отметил, что были случаи выявления вражеских агентов среди кандидатов-добровольцев, передает 24 Канал.

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Что известно о россиянах, воюющих в ВСУ

Юсов подчеркнул, что сейчас говорится именно о добровольцах. То есть, это граждане России разных национальностей и народов, которые были за границей и изъявили желание взять в руки оружие, чтобы бороться против путинского режима и помочь защитить Украину от российских захватчиков.

Россия еще со времен русской империи остается тюрьмой народов. И на ее территории остаются десятки порабощенных народов, против каких реализуются действующим режимом буквально стирание памяти и формирование из них тех же Z-зомби, которые позже могут выполнять не обдумывая какие-либо преступные приказы режима,

– сказал представитель ГУР.

В то же время, он отметил, что есть отдельные сознательные граждане и их немало, которые хотят бороться с оружием в руках, потому что других методов или инструментов путинская Россия им просто не оставляет. Эти люди стремятся защищать свои дома, права, а также Украину.

"Желающих гораздо больше, но вопрос логистики, безопасности, конечно, вопрос тщательной проверки и это все занимает немало времени", – подчеркнул Юсов.

Как выявляли вражеских агентов среди кандидатов россиян

Андрей Юсов подчеркнул, что перед тем, как вовлечь россиянина в ряды украинской армии, они проходят проверку нашей разведкой. Однако конкретные сроки данных процедур представитель ГУР называть отказался.

До года это все-таки, пожалуй, слишком гиперболизированная цифра. Но да, проверка многоуровневая и очень тщательная,

– рассказал он.

В частности, представитель разведки отметил, что лучшие специалисты по вопросам внутренней безопасности работают над тем, чтобы ни один российский агент не получил доступ к Силам безопасности и обороны.

"Да, случаи обнаружения были. И, конечно, российские спецслужбы продолжили свою взрывную работу и в том числе в этом направлении – это не секрет", – выразился Юсов.

В заключение он добавил, что вопрос обнаружения вражеских агентов среди российских добровольцев чрезвычайно серьезно отрабатывается. По словам представителя ГУР, такие случаи были, однако их успешно нивелировала разведка.

Чем сейчас занимаются российские добровольцы