Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – Андрій Юсов. Водночас він зазначив, що були випадки виявлення ворожих агентів серед кандидатів-добровольців, передає 24 Канал.

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Юсов наголосив, що наразі мовиться саме про добровольців. Тобто це громадяни Росії різних національностей і народів, які були за кордоном і виявили бажання взяти до рук зброю, щоб боротися проти путінського режиму і допомогти захистити Україну від російських загарбників.

Росія ще з часів Російської імперії залишається тюрмою народів. І на її території лишаються десятки поневолених народів, проти яких реалізуються чинним режимом буквально стирання пам’яті й формування із них тих самих Z-зомбі, які пізніше можуть виконувати не обдумуючи будь-які злочинні накази режиму,

– сказав представник ГУР.

Водночас він відмітив, що є окремі свідомі громадяни і їх чимало, які хочуть боротися зі зброєю в руках, тому що інших методів чи інструментів путінська Росія їм просто не лишає. Ці люди прагнуть захищати свої домівки, права, а також Україну.

"Охочих набагато більше, але питання логістики, безпеки, звичайно питання ретельної перевірки й це все займає чимало часу", – наголосив Юсов.

Як виявляли ворожих агентів серед кандидатів росіян

Андрій Юсов підкреслив, що перед тим, як долучити росіянина до лав української армії вони проходять перевірку нашою розвідкою. Однак конкретні терміни цих процедур представник ГУР називати відмовився.

До року це все ж таки, мабуть, занадто така гіперболізована цифра. Але так, перевірка багаторівнева і дуже ретельна,

– розповів він.

Зокрема, представник розвідки зауважив, що найкращі фахівці з питань внутрішньої безпеки працюють над тим, щоби жоден російський агент не отримав доступ до Сил безпеки і оборони.

"Так, випадки виявлення були. І, звичайно, російські спецслужби продовжили свою підривну роботу і в тому числі в цьому напрямку – це не секрет", – висловився Юсов.

Наостанок він додав, що питання виявлення ворожих агентів серед російських добровольців надзвичайно серйозно відпрацьовується. За словами представника ГУР такі випадки були, однак їх успішно нівелювала розвідка.

Чим наразі займаються російські добровольці