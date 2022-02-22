Российские "договоры о дружбе" с боевиками уже внесли в Думу
22 февраля 2022 , 00:15Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Раньше всех"
Глава Кремля Путин подписал "договоры о дружбе" с главарями боевиков, которых он признал. Эти документы внесли в Госдуму.
Договоры с боевиками внесли в Думу после подписания в Кремле. Путин подписал их с Пушилиным и Пасечником после того, как объявил о признании псевдореспублик.
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Володин направил договоры в комитет
После того, как договоры направили на рассмотрение Госдумы, спикер Вячеслав Володин внес их на рассмотрение профильного комитета.
После, вероятно, Дума возьмется за ратификацию соглашения с боевиками.Обратите внимание! Признав боевиков, Россия фактически вышла из минских договоренностей. Об этом предупреждали украинские и мировые политики. Ранее осознание этого подтверждал и Песков.
Признание Путиным боевиков: главное
- 21 февраля глава Кремля объявил о признании "независимости" квазиреспублик на временно оккупированной территории Украины.
- После этого он подписал документы – постановления о признании и "договоры о дружбе" с главарями боевиков.
- После этого Путин отдал приказ ввести российские войска на территорию псевдореспублик для "соблюдения мира".