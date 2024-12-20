Российские ДРГ пытались прорваться на Херсонщине: Братчук назвал потери оккупантов

Российские диверсионно-разведывательные группы предприняли попытку продвинуться в направлении Херсона. Силы обороны Украины дали отпор оккупантам. Захватчики снова массированно обстреливали Херсон и пригород ствольной артиллерией, были привлечены реактивные системы залпого огня.

Враг целился по гражданской, критической инфраструктуре, в частности, по жилым домам, больницам и так далее. Это 24 Каналу отметил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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"То есть все, что можно было поразить именно там, где могут находиться мирные люди, враг пытался туда попадать. Он делал это очень массированно. Но всегда противник пытается это делать, как он считает, неожиданно для людей. Это традиционно для российской армии. Они начинают примерно в 4 – 5 часов утра", – сказал он.

Херсон и херсонские общины постоянно страдают от вражеской артиллерии, FPV-дронов. Утро 20 декабря не стало исключением. К сожалению, в результате атаки есть жертвы.

Обратите внимание! По предварительной информации, в результате российских обстрелов есть погибший. Всего за эти сутки получили ранения 7 человек. В городе повреждены более 30 многоэтажек, 15 частных домов, авто, гаражи, хозяйственные постройки, железнодорожный вокзал, админздания полиции, медицинские и образовательные учреждения.

Какая задача врага

Сергей Братчук отметил, что враг 20 декабря таким артиллерийским обстрелом, в частности, пытался прикрыть работу своих диверсионно-разведывательных групп, которые пытались прорваться на правый берег Днепра. В частности, это был район Антоновского моста.

Силы обороны Украины были готовы к соответствующим действиям врага. Поэтому две лодки с диверсионно-разведывательными группами были уничтожены. Есть информация, что одна из лодок, это уже третья группа, даже не успела выйти на воду, а была ликвидирована непосредственно на левом берегу.

Враг пытается сегодня более активно на этом направлении по Днепру действовать. Его задача – это, очевидно, выйти на островную зону по Днепру, чтобы закрепиться на этих островных плацдармах и оказывать еще большее давление на мирное население, на наши силы, средства Сил обороны, которые расположены на правобережье Херсонской области. Поэтому враг периодически продолжает обстрел областного центра,

– подчеркнул спикер.

Также россияне разгоняют ИПСО о предстоящих крупных наступлениях. Однако на сегодня нет признаков того, что враг имеет соответствующий ресурс, формирует ударные кулаки для того, чтобы наступать на Херсон, как он это озвучивает. Командованию Сил обороны известно о том, что происходит у врага, какие его планы, какие ресурсы.

На Херсонщине был густой туман, враг пытается использовать погодные условия. Диверсионно-разведывательная работа должна быть скрытой, поэтому в такие дни бдительность гораздо выше и с нашей стороны, в частности. Поэтому эту попытку оккупантов можно связать с погодными условиями.

"Я думаю, что новости будут прекрасные с Левого берега. Имея в виду поражение российских военных объектов, подождем информации от Сил обороны Юга", – добавил Братчук.