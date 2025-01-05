Российские ДРГ заходили на территорию Украины, но военные своевременно отреагировали

5 января россияне сообщали о том, что пересекли государственную границу Украины на Сумщине. В местной ОВА рассказали, что произошло.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА. Важно, что эта информация появилась на фоне сообщений о новом наступлении ВСУ на Курщине.

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Что происходит на границе Сумщины

В ОВА написали: отдельные диверсионные группы россиян заходили на территорию Украины. Но на их действия своевременно реагировали подразделения ВСУ и пограничники. В большинстве случаев врага уничтожили.

Пересечения украинской границы российскими войсками на территории Сумщины зафиксировано не было,

– акцентировали в ОВА.