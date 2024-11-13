Российские дроны в Беларуси: в страну четвертый день подряд залетают "Шахеды"

В воздушное пространство Беларуси массово залетают российские дроны. Это происходит во время обстрела Украины.

Ночью 13 ноября зафиксировали по меньшей мере 12 российских дронов, которые залетели в Беларусь из Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

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Что известно о российских дронах в Беларуси

Первый дрон залетел примерно в 22:09 в районе города Брагин. Беспилотник вышел в Черниговскую область, снова залетел в Беларусь и полетел на Киев.

Утром еще один дрон двигался курсом на Светлогорск / Бобруйск. Его зафиксировали возле Речницы. Это означает, что "Шахед" был в 70 километрах от границы с Беларусью. Пролетев над страной суммарно около 200 километров, беспилотник сделал круг и вылетел на Киевское водохранилище.

По данным издания, по меньшей мере два дрона были потеряны на территории Беларуси. Это уже четвертая ночь подряд, когда российские дроны залетают в страну. Впервые за эти дни Беларусь подняла авиацию.

В ночь на 13 ноября во время атаки Украины Россия использовала 96 средств воздушного нападения, из них 90 "Шахедов".

Уже не впервые российские беспилотники залетают в Беларусь. 16 октября во время атаки Украины один "Шахед" сбился с курса и залетел в Беларусь. Дрон зашел на территорию Гомельской области Беларуси со стороны Чернобыльской зоны.