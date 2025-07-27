Россияне используют китайские модемы для наводки дронов в Украине

Российские оккупанты применяют на своих беспилотниках "Гербера" мощные китайские модемы. Они помогают врагу устанавливать радиосвязь с дронами на большие расстояния.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на эксперта по системам радиоэлектроники и связи, консультанта в области военных радиотехнологий "Сергея Флеша".

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Что эксперт рассказал о российских дронах?

Флеш отметил, что оккупанты активно применяют на БпЛА "Гербера" китайские мощные модемы, которые позволяют устанавливать радиосвязь с БпЛА на большие расстояния. Такие "Герберы" активно ведут разведку для "Шахедов".

Он призвал специалистов по теме БпЛА РЕР, как военных, так и гражданских взять на контроль диапазон 1300 – 1500 мегагерц. Особенно во время тревог. "Мы ищем ППРЧ и широкополосные сигналы шириной 2.5 – 20 мегагерц", – подчеркнул технический блогер.

Специалист по радиотехнике добавил образцы сигналов: сообщение "Флеша"

"Также прошу коллег на пеленгаторах обращать внимание на наземные сигналы, которые отличаются по азимуту от БпЛА. Мы ищем возможные ретрансляторы", – сказал "Флеш".

Напомним, россияне презентовали новый тип дронов, "Герберу", который использовали для атак на Киев в 2024 году. Такой беспилотник имеет более широкий спектр задач, чем "Шахед". Речь о трех функциях – поражения целей, служения РЭБом и ложной целью для ПВО.

К слову, на территории Украины впервые обнаружили беспилотник, полностью состоящий из китайских комплектующих. Такая находка указывает на углубление сотрудничества между Китаем и Россией, несмотря на заявления Си Цзиньпина, что Пекин не поставляет летальное оружие ни одной стороне в войне.