Румыния сбила два российских беспилотника в Черном море

Румыния обнаружила в своей экономической зоне в Черном море два дрона типа "Гербера". Они находились вблизи важного инфраструктурного объекта.

Речь идет о газовом проекте Neptun Deep. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Рада Мируце.

Что известно об инциденте?

Чиновник рассказал, что беспилотники заметили на расстоянии примерно 166 километров к востоку от Констанцы. Первым о дронах сообщил экипаж одного из судов, работавшего в этом районе.

Были обнаружены два дрейфующих БПЛА и несколько других обломков. Министерство национальной обороны связалось с украинскими партнерами, которые подтвердили, что эти системы им не принадлежат,

– сообщил Мируце

После проверки румынские власти решили уничтожить беспилотники, чтобы не подвергать риску безопасность судоходства и работ вокруг газовой платформы. В Минобороны страны отметили, что дроны могли представлять угрозу для объекта и людей в этом районе.

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Дроны типа "Гербера" – это российские БПЛА, которые россияне используют для разведки или в качестве приманки.

В граничащем с Одесской областью уезде Тулча 2 августа Министерство обороны Румынии дважды объявляло воздушную тревогу из-за БПЛА вблизи украинской границы. Также Бухарест поднимал в небо истребители F-16.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения российские дроны 33 раза нарушали воздушное пространство Румынии.