Об этом сообщает издание News.ro.

Что известно о воздушной тревоге в Румынии?

Утром 2 августа Министерство обороны Румынии объявило воздушную тревогу в приграничном уезде Тулча, граничащем с Одесской областью, в связи с обнаружением воздушной цели вблизи государственной границы. По данным румынского оборонного ведомства, около 09:30 система радиолокационного наблюдения зафиксировала воздушный объект недалеко от речной границы с Украиной.

После этого Национальный военный командный центр проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям, которая разослала жителям уезда Тулча экстренное оповещение через систему RO-Alert. Впоследствии воздушная цель исчезла с радаров, не пересекая воздушное пространство Румынии. Уже примерно в 09:52 воздушная тревога была отменена.

Позже власти Румынии вновь разослали уведомления RO-Alert жителям северной части уезда Тулча, предупредив о возможном падении объектов из воздушного пространства. По информации Министерства обороны Румынии, в 15:09 радары во второй раз обнаружили воздушную цель вблизи речной границы с Украиной. Уже в 15:17 в воздух были подняты два истребителя F-16 румынских ВВС с 86-й авиабазы Борча для мониторинга ситуации.

Национальный военный командный центр повторно проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям, после чего жителям уезда Тулча вновь направили предупреждение через систему RO-Alert. Румынские власти продолжают следить за ситуацией вблизи границы с Украиной.

Напомним, с начала полномасштабной войны российские беспилотники 33 раза нарушали воздушное пространство Румынии. Только в 2026 году было зафиксировано 18 таких случаев, а три дрона сбили истребители F-16. Также на территории страны около 50 раз находили обломки или целые российские беспилотники.

В частности, утром 27 июля румынские радары зафиксировали воздушную цель вблизи города Сулина. Для контроля ситуации в небо подняли два истребителя F-16 с 86-й авиабазы в Фетешти. В Министерстве обороны Румынии сообщили, что объект ненадолго вошел в воздушное пространство страны, после чего изменил курс в сторону Украины. Впоследствии с украинской территории поступили сообщения о взрывах. В ведомстве добавили, что обнародуют дополнительную информацию после выяснения всех обстоятельств.