Про це пише видання News.ro.

Що відомо про повітряну тривогу у Румунії?

Вранці 2 серпня Міністерство оборони Румунії оголосило повітряну тривогу в прикордонному повіті Тулча, який межує з Одеською областю, через виявлення повітряної цілі поблизу державного кордону. За даними румунського оборонного відомства, близько 09:30 система радіолокаційного спостереження зафіксувала повітряний об'єкт неподалік річкового кордону з Україною.

Після цього Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, яка надіслала мешканцям повіту Тулча екстрене сповіщення через систему RO-Alert. Згодом повітряна ціль зникла з радарів, не перетнувши повітряний простір Румунії. Уже приблизно о 09:52 повітряну тривогу було скасовано.

Пізніше влада Румунії знову розіслала повідомлення RO-Alert жителям північної частини повіту Тулча, попередивши про можливе падіння об'єктів із повітряного простору. За інформацією Міністерства оборони Румунії, о 15:09 радари вдруге виявили повітряну ціль поблизу річкового кордону з Україною. Уже о 15:17 у повітря були підняті два винищувачі F-16 румунських ВПС із 86-ї авіабази Борча для моніторингу ситуації.

Національний військовий командний центр повторно поінформував Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій, після чого жителям повіту Тулча знову надіслали попередження через систему RO-Alert. Румунська влада продовжує стежити за ситуацією поблизу кордону з Україною.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни російські безпілотники 33 рази порушували повітряний простір Румунії. Лише у 2026 році зафіксували 18 таких випадків, а три дрони збили винищувачі F-16. Також на території країни близько 50 разів знаходили уламки або цілі російські безпілотники.

Зокрема, вранці 27 липня румунські радари зафіксували повітряну ціль поблизу міста Суліна. Для контролю ситуації в небо підняли два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази у Фетешті. У Міністерстві оборони Румунії повідомили, що об'єкт ненадовго увійшов у повітряний простір країни, після чого змінив курс у напрямку України. Згодом з української території надійшли повідомлення про вибухи. У відомстві додали, що оприлюднять додаткову інформацію після уточнення всіх обставин.