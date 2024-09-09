"К этому привело наше бездействие": глава МИД Литвы о российских дронах на территории НАТО

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что российские дроны начали падать на территории НАТО из-за бездействия стран-членов Альянса.

Так дипломат отреагировал на инцидент с российским БпЛА, который 7 сентября разбился на востоке Латвии. Следующей ночью вражеский беспилотник также залетел в воздушное пространство Румынии. Тогда в Бухаресте отметили, что сообщили о происшествии союзников по НАТО.

Читайте также Предположительно, российский "Шахед": аналитики рассказали о дроне, разбившемся глубоко в Латвии

Беспилотники нарушили воздушное пространство НАТО

Габриэлюс Ландсбергис убежден, что именно бездействие НАТО привело к беспрепятственному падению российских средств атаки на территории других стран.

Ничто не должно падать на Украину, или Латвию, или где-либо на территории НАТО, но это новая реальность, к которой привела наша бездеятельность,

– написал он на своей странице.

По словам главы МИД Литвы, инциденты, немыслимые еще 3 года назад, сегодня считаются рутиной. Ландсбергис подчеркнул, что Литва, конечно, будет поддерживать "решительный ответ" союзников.

К слову, ранее на падение российских дронов на территории стран НАТО также отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига. По его словам, это является напоминанием о том, что агрессивные действия России выходят за пределы Украины.