Российские дроны проникли на территорию ЕС: в ISW предупреждают об опасности новой стратегии Кремля

В ходе комбинированной воздушной атаки России 24 сентября несколько вражеских беспилотников нацеливались на пункты пропуска на границе Буковины с Молдовой и Румынией, а также упали на территории соседних государств. Аналитики Института изучения войны отмечают, что такие провокации являются сознательной попыткой Кремля нормализовать нарушения воздушного пространства стран НАТО и Молдовы.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), в ночь на 24 сентября украинская ПВО сбила три из четырех российских беспилотников над Черновицкой областью, тогда как один дрон продолжил движение в сторону румынского уезда Сучава.

В то же время вражеские летательные аппараты нарушили воздушное пространство других соседних стран. В молдавском населенном пункте Черница упал российский дрон типа "Гербера", а в Румынии вблизи Солки зафиксировали падение аналогичного беспилотника после четырехминутного пребывания в небе.

Реакция соседних стран и эвакуация на границе

Из-за российских ударов вблизи украинско-польской границы польские власти прибегли к превентивным мерам безопасности. На 30 минут были временно эвакуированы гражданские лица и персонал из пограничных пунктов пропуска "Зосин" и "Дорогуск".

Эксперты ISW предупреждают, что наращивание частоты подобных инцидентов является элементом гибридной войны России против Европы. По их оценке, в ближайшее время силовые и диверсионные действия Кремля на территории европейских государств могут существенно усилиться.

Систематические провокации России против Европы

Как уже сообщалось на нашем сайте, это далеко не первый случай нарушения воздушного пространства соседних государств во время массированных обстрелов Украины. Ранее неизвестный летательный аппарат находился в небе над Молдовой в течение 27 минут, поэтому страна временно ограничила использование своего воздушного пространства.

Кроме того, ранее мы сообщали, что Россия активно использует территорию Беларуси для корректировки полетов беспилотников с помощью специальных ретрансляторов.

Это позволяет вражеским дронам залетать глубже и создавать непосредственную угрозу для объектов критической инфраструктуры вблизи границ Евросоюза.