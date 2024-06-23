Варварское оружие: авиаэксперт сказал, чем опасны российские ФАБ-3000

Российская армия, вероятно, впервые за все время полномасштабного вторжения применила сверхмощную авиабомбу ФАБ-3000 с модулем УМПК в Украине. Под удар попал дом в поселке Липцы на Харьковщине.

В эфире 24 Канала эксперт по авиации Константин Криволап рассказал, насколько разрушительными являются ФАБ-3000. Он объяснил, почему запуск этих авиабомб невозможен с самолетов Су-34.

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С чего сбросили ФАБ-3000

ФАБ-3000 – это неточное варварское оружие. Оно не столько разрушает, сколько ударной волной травмирует барабанные перепонки. Основная проблема – это баротравмы. Даже в зоне поражения около 250 метров человек получит что-то вроде контузии

Было сообщение, что ФАБ-3000 принес самолет Су-34, но я не уверен в правдивости этой информации, ведь у Су-34 есть два центральных узла подвески, каждый по 2 тысячи килограммов. Возможно, их объединили и сделали 3 тысячи,

– сказал Криволап.

К тому же возникает вопрос, как бомба диаметром 1 метр, а именно такой диаметр ФАБ-3000, помещается под фюзеляжи, которые до земли, в зависимости от нагруженности, от 0,6 до 0,8 метра.

Как туда влезает вся халабуда – метровый в диаметре ФАБ-3000 и еще модуль УМПК? Видимо, эту авиабомбу принес какой-то другой самолет. Вероятно, что это был пуск с высокой высоты с МиГ-31, или, вероятнее всего, эту бомбу сбросил Ту-22М3 с большой высоты,

– добавил эксперт по авиации.

ФАБ-3000 и УМПК такой тяжелый, что она далеко не летает. Видимо, более 50 километров она не может пролететь.

Как стало известно об ударе ФАБ-3000

РосСМИ сообщили о применении фугасной авиабомбы, оборудованной модулем планирования и коррекции. Впоследствии видео удара этой бомбой стремительно распространилось по сети.

Кремлевские пропагандисты утверждают, что целью стал пункт временной дислокации украинских военных в Липцах. На опубликованных кадрах видно, что бомба должна была попасть в трехэтажный дом больницы, стоящий в центре поселка, но упала рядом, ориентировочно в 15 – 20 метрах.

В результате взрыва полностью уничтожены одноэтажные постройки рядом с больницей, выбил все окна и существенно повредил ее часть.

В то же время на видео не видно людей и размещения военной техники, которое бы указывало на использование больницы в Липцах как пункта дислокации ВСУ.