В етері 24 Каналу експерт з авіації Костянтин Криволап розповів, наскільки руйнівними є ФАБ-3000. Він пояснив, чому запуск цих авіабомб неможливий з літаків Су-34.

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З чого скинули ФАБ-3000

ФАБ-3000 – це неточна варварська зброя. Вона не стільки руйнує, скільки ударною хвилею травмує барабанні перетинки. Основна проблема – це баротравми. Навіть у зоні ураження близько 250 метрів людина отримає щось на кшталт контузії

Було повідомлення, що ФАБ-3000 приніс літак Су-34, але я не впевнений у правдивість цієї інформації, адже у Су-34 є два центральних вузли підвіски, кожний по 2 тисячі кілограмів. Можливо, їх об'єднали й зробили 3 тисячі,

– мовив Криволап.

До того ж виникає питання, як бомба діаметром 1 метр, а саме такий діаметр ФАБ-3000, вміщується під фюзеляжі, які до землі, залежно від навантаженості, від 0,6 до 0,8 метра.

Як туди влазить вся халабуда – метровий в діаметрі ФАБ-3000 і ще модуль УМПК? Мабуть, цю авіабомбу приніс якийсь інший літак. Ймовірно, що це був пуск з високої висоти з МіГ-31, або, найімовірніше, цю бомбу скинув Ту-22М3 з великої висоти,

– додав експерт з авіації.

ФАБ-3000 й УМПК такий важкий, що вона далеко не літає. Мабуть, понад 50 кілометрів вона не може пролетіти.

Як стало відомо про удар ФАБ-3000

РосЗМІ повідомили про застосування фугасної авіабомби, обладнаної модулем планування та корекції. Згодом відео удару цією бомбою стрімко поширилося мережею.

Кремлівські пропагандисти стверджують, що ціллю став пункт тимчасової дислокації українських військових у Липцях. На опублікованих кадрах видно, що бомба мала влучити в триповерховий будинок лікарні, що стоїть в центрі селища, але впала поруч, орієнтовно в 15 – 20 метрах.

Внаслідок вибуху повністю знищено одноповерхові споруди поруч з лікарнею, вибив усі вікна і суттєво пошкодив її частину.

Водночас на відео не видно людей і розміщення військової техніки, яке б вказувало на використання лікарні в Липцях як пункту дислокації ЗСУ.