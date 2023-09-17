Пропаганда России обвиняет ВСУ в разминировании "живой силой": почему это ложь

Российская пропаганда продолжает обвинять Вооруженные Силы в том, к чему действительно прибегают путинские воины. В частности, Кремль распространяет лживый нарратив, что якобы Украина проводит разминирование "живой силой".

В то же время аналитики уверяют, что наше государство использует диаметрально противоположную тактику к той, в которой нас обвиняют вражеские пропагандисты. Собственно, из-за этого как раз затянулось контрнаступление.

Смотрите также Каждому "светит" по 10 лет: кто из коллаборантов помогал оккупантам в организации "выборов"

Кремль лжет о "живом разминировании"

Среди прочего, таким образом, враг желает изобразить бесчеловечное отношение украинской верхушки к своим солдатам в Вооруженных Силах. Якобы Генштаб, чтобы ускорить контрнаступление, использует своих бойцов как "пушечное мясо".

Нет никаких доказательств, подтверждающих, что Украина применяет эту тактику и так негуманно относится к своим военнослужащим. К тому же все наоборот: контрнаступление Украины было замедлено из-за заминированных полей именно потому, что украинские военные хотят предотвратить массовые потери,

– подчеркивают эксперты.

Вместе с тем, расследователи издания "Детектор Медиа" утверждают, что пропаганда России применяет тактику "отражения". То есть Кремль пытается отвлечь внимание от того, что российское командование не жалеет своих бойцов.

Очевидно, лучшее тому подтверждение – многомесячные тяжелые бои за Бахмут в Донецкой области зимой, где оккупанты и зеки из ЧВК "Вагнера" были как раз живой силой, которую направляли на то, чтобы сломать город-крепость.

Обратите внимание! Следует со скептицизмом относиться к информации, распространяемой в сети. В частности, не верить всему, о чем пишут "простые люди", потому что это могут быть ботами. К тому же Кремль очень хорош в ИПСО – информационно-психологических операциях.



Как не поддаваться на ИПСО России / Инфографика 24 Канала

Вспомним напоследок, что Кремль активно пытается продвигать выгодные для себя месседжи через "мировых звезд" и даже развлекательные шоу. Скажем, не так давно оккупированный Мариуполь в Донецкой области посетила певица из Китая и на руинах драмтеатра спела "Катюшу".