Российские вбросы, даже в западную прессу, продолжатся: цель "фейков" о Залужном и Буданове
Российская пропаганда постоянно придумывает сенсационные инфоприводы, касающиеся генерала Валерия Залужного и начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Например, последний раз в России вопили о том, что якобы Залужный сильно ранен и нуждается в "трепанации черепа".
По всей вероятности, россияне могут распространить фейки о том, что якобы кто-то из украинского руководства тайно работает на ФСБ. Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Яковенко – российский оппозиционный журналист.
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Зачем Россия распространяет фейки
Игорь Яковенко подчеркнул, что россияне делают такие вбросы специально, чтобы посеять раздор среди украинцев.
"Сегодня, когда у России есть поражение на поле боя, то единственное, что остается – это устраивать провокации", – убежден он.
Кроме того, враг может прибегнуть еще к техногенным катастрофам путем подрывов заводов на неподконтрольной Украине территории, а затем традиционно обвинять во всем украинцев.
К этому нужно быть готовыми и понимать, что подобные провокации всегда входили и будут входить в арсенал российских спецслужб,
– добавил Яковенко.
По его словам, у россиян нет никаких новых методов информационно-психологического давления, чем те, которые мы уже давно видим.
Кто подыгрывает русской лжи
Игорь Яковенко отметил, что ярким примером вбросов является статья РИА-Новости, в которой говорит о том, что якобы Запад сливает Кирилла Буданова. Кроме того, его обвиняют в участии в подрыве Северного потока. Эта информация не имеет никакого аргумента, впрочем, ознаменована сенсационным заголовком.
Подобные вбросы будут постоянно. Они будут организовываться и через западную прессу, потому что на Западе существует большое количество изданий, которые не пренебрегают никакими публикациями,
– объяснил он.
Такие "правдивые" СМИ будут и дальше вести информационную войну, прибегая к провокации, вбросам, лжи и клевете. Украинцам нужно спокойно реагировать на подобные материалы и постоянно развенчивать фейки.
Вбросы россияне о Залужном: главное
- Валерий Залужный долгое время не реагировал на информацию россиян о своем "ранении" и "тяжелом состоянии". Однако в Минобороны Украины неоднократно подчеркивали, что главнокомандующий на своем месте и продолжает выполнять задания.
- Побратим Залужного "Штирлиц" объяснил, что генерал всегда активно ведет соцсети и явно видит все вбросы, распространяющие о нем россияне, но реагирует на них с юмором.
- В то время пока россияне упорно пытаются убеждать мир в том, что Залужный на грани жизни и смерти, он посетил свадьбу украинского военного, словно показывая, что жизнь продолжается.