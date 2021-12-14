Российские газопроводы могут попасть под санкции
Источник:Голос Америки
В вопросе санкций не стоит отдельно выделять "Северный поток-2". Это из-за того, что у "Газпрома" есть другие газопроводы.
Об этом 14 декабря сообщили источники из немецких властей. Западные страны пригрозили ввести жесткие экономические и политические санкции против России, если она нападет на Украину.
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Источник в правительстве Германии сообщил, что Кремль должен объяснить цель наращивания военной мощи на границе с Украиной. Лидеры ЕС на этой неделе обсудят в Брюсселе проблемы.
Что нужно для Украины
Источник добавил, что лучшим ответом на российскую угрозу не поставки оружия Украине, а деэскалация ситуации посредством возобновления переговоров между Германией, Францией, Россией и Украиной в так называемом Нормандском формате.
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Санкции против России: последние новости
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