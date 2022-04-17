Российские генералы боятся погибнуть, поэтому нет согласия относительно наступления, – Буданов

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал о ближайших планах оккупантов. Россияне спешат получить хоть какую-то "победу", но им вряд ли удастся воплотить хоть какой-то свой план.

По словам главы Главного управления разведки Министерства обороны, россияне готовятся к решающей битве на Донбассе. К Пасхе они мечтают продемонстрировать хоть какой-то намек на победу в войне, поэтому очень спешат.

Читайте также Более 60 убитых оккупантов и куча уничтоженной техники: на Востоке ВСУ за сутки отбили 5 атак врага

Российские генералы боятся

Как заверил Кирилл Буданов, у оккупантов не получится воплотить свои планы. Есть вероятность определенных тактических побед оккупантов, но на большие достижения враг рассчитывать не может.

Кроме того, российское командование горячо спорит по поводу наступательных действий. Дело в том, что многих их коллеги ВСУ уже ликвидировали, и они очень боятся повторить их судьбу.

У российского генералитета нет "однородности" исключительно по одной причине – на данном этапе точно подтверждено об уничтожении 8 их генералов. И этот фактор действительно пугает очень многих из них,

– сказал глава ГУР МОУ.

Также он добавил, что у россиян заканчиваются запасы высокоточных ракет, а санкции не дают им наладить их производство.

Что касается концентрации сил врага, то больше всего военных средств россияне концентрируют в районе Изюма Харьковской области.

Будет интересно – в Крыму готовят "лагеря переквалификации" для учителей: видео