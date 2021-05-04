Почему российские разведчики остаются в центре европейского внимания и при чем здесь Украина – в нашем материале.

В Болгарии шестерых россиян подозревают в причастности к взрывам на складах с оружием. Это оружие принадлежало болгарскому бизнесмену Эмилиану Гебреву. Его же оружие хранилось на чешских складах, где также произошли взрывы. В которых также официально обвиняют Россию.

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Это – краткое описание дипломатических скандалов, которые в последние недели разворачиваются вокруг России и ее разведки. Почему все они начались с того, что после начала войны на Донбассе Кремль пытался помешать поставкам оружия в Украину, разбирали журналисты 24 канала.

Почему российские разведчики снова оказались в центре внимания?

Потому что их снова разоблачили.

После того, как в Чешской Республике обнаружили российский след во взрывах на складе боеприпасов, один из бывших министров обороны Болгарии призвал возобновить расследование в отношении подобных взрывов, которые имели место на военных складах этой страны.

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Новый анализ данных указал на возможную связь между российским Главным разведывательным управлением генштаба Российской Федерации и рядом взрывов на военных складах Болгарии. Последний из серии инцидентов произошел в 2020 году в городе Казанлык.

Примерно во время взрывов на заводе в Вазове весной 2015 года по меньшей мере шесть россиян, которых идентифицировали как агентов ГРУ, регулярно приезжали и выезжали в Болгарию.

Кроме того, данные о полетах и информация об отслеживании GPS, впервые собранные Bellingcat, указывают на присутствие еще одного агента ГРУ с даты взрывов 2014 года.

Расследователи заявляют, что все трагедии произошли примерно по одному сценарию: взрывам предшествовали пожары, после которых срабатывали дистанционно управляемые взрывные устройства.

Продукция на болгарских арсеналах, так же как и на чешских складах, связана с болгарским торговцем оружием Эмилианом Гебревым. Эту продукцию предполагалось отправить на экспорт в Украину и Грузию, которые имели вооруженные конфликты с Россией.

Важно Гебрев подтвердил поставки оружия в Украину после 2014 года, хотя ранее отрицал это, – СМИ

При этом прокуратура Болгарии признала, что имеет основания для предположения связи между попыткой отравления Гебрева и взрывами на военных складах в Болгарии и Чехии, а также о причастности к этим инцидентам российских граждан.

О каких разведчиках идет речь?

О сотрудниках спецподразделения ГРУ 29155. Это небольшое диверсионное подразделение российской разведки, которое специализируется на диверсионной и "грязной" работе за пределами России. В него входят примерно 30 человек.

Спецподразделение 29155 создали в конце войны в Грузии. Ситуация там еще долго оставалась напряженной. Были вспышки военных действий вокруг Южной Осетии. По предположению расследователей, тогда Россия должна была уничтожить запасы боеприпасов, которыми могла бы воспользоваться грузинская армия. Для этого и использовали это подразделение ГРУ.

Среди операций, в которых подозревают сотрудников этого подразделения:

кампания политической дестабилизации в Молдове в 2016 году,

участие в попытке просербского госпереворота в Черногории в 2016 году,

попытки отравить болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева в 2015 году,

участие в демонстрациях в поддержку независимости Каталонии в 2017 году,

участие в попытке отравления "Новичком" Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году.

При этом европейские военные эксперты отмечают: о спецоперации этого подразделения стало известно не из-за низкого профессионализма исполнителей. О них стало известно потому, что перед сотрудниками ГРУ стояла задача выполнить операцию любой ценой. При этом задачу сохранять особую секретность перед ними просто не ставили.

О существовании подразделения 29155 стало известно после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании. Самыми известными его сотрудниками стали исполнители этой операции Анатолий Чепига (псевдо – Руслан Боширов) и Александр Мишкин (псевдо – Александр Петров). Эта пара агентов, кроме того, фигурировала в организации взрывов в Чехии.

Сейчас все сотрудники подразделения 29155 раскрыты журналистами-расследователями издания Bellingcat.

Лидер группы расследователей Bellingcat Христо Грозев, который изучал работу российских агентов, говорит, что ни один из членов этой группы, которые ранее работали под прикрытием, после 2019 года не принимал участия в международных операциях. После того, как расследователи их рассекретили, опубликовав данные их паспортов, любая спецслужба мира могла бы их вычислить.

"При этом те, кто работал под прикрытием дипломатической службы, продолжали путешествовать, как минимум до конца 2020 года", – добавляет он.

При чем здесь Украина?

Те скандалы, которые сейчас бушуют вокруг причастности россиян к взрывам на европейских арсеналах, начались через Украину.

По словам Грозева, это подразделение занималось обеспечением интересов министерства обороны России. Поэтому каждый раз, когда Россия начинала новую войну – сотрудники 29155 становились активнее.

В 2014 – 2015 годах этот отдел ГРУ занимался сопровождением войны в Украине. "Эти люди – Мишкин, Чепига и их шефы – они по телефону общаются с военными разведчиками на Донбассе, с местными сепаратистами, и одновременно с этим гуляют по Европе и уничтожают людей и боеприпасы, которые предназначены для Украины", – говорит он.

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Все уничтоженные боеприпасы на чешских и болгарских складах, по словам Грозева, это либо реактивные, либо нереактивные снаряды для советской техники. То есть для техники, которую во время начала российской вооруженной агрессии имели на своем вооружении и Грузия, и Украина.

Как пояснил 24 каналу спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук, в условиях любой войны, главная задача – уничтожение стратегического и тактического резерва боеприпасов противника.

Он напомнил, что Украина до сих пор не имеет собственных заводов по производству специализированного пороха, детонаторов, гильз и снарядов патронов.

Мы должны все это экспортировать. Экспортировать их мы можем либо из России, что даже теоретически невозможно, либо из стран бывшего Варшавского договора, которые имеют соответствующую технику. Это – Чехия, Словакия, бывшие страны Югославии, Болгария, Румыния. Уничтожение там резервов повлияло на нашу обороноспособность. Колоссальные военные операции проводятся, когда у тебя есть запас боеприпасов. Мы живем в ограниченном его режиме,

– подчеркнул Макарук.

Кроме того, по его словам, после разоблачения причастности россиян к взрывам на складах Чехии и Болгарии, Украине также следует просмотреть историю со взрывами на украинских арсеналах.



Взрывы на военных складах в Украине / Инфографика 24 канала

"Взрывы на наших складах довольно сильно подорвали наши стратегические резервы. Поэтому да, эти истории стоит объединять. Было бы хорошо, если бы создали межпарламентскую комиссию, которая бы это разобрала. Потому что это уже – факт международного терроризма", – сказал он.

Специалист в области военно-промышленного комплекса Михаил Гречухин также отметил, что проверить след россиян в серии взрывов украинских складов еще раз нужно обязательно.

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"У нас и в армии, и в правоохранительных органах, и в правительственных структурах регулярно выявляют тех, кто работает на Российскую Федерацию. Там есть те, кто поддерживает Российскую Федерацию, но мы до сих пор о них не знаем. Россияне в разных странах регулярно организовывают теракты и политические убийства. Поэтому проверять такие вещи нужно обязательно", – отметил он.