Три случая за сутки: США поднимали самолеты, чтобы перехватить российские истребители

Уже в третий раз за сутки российские истребители нарушали воздушное пространство других стран. Поднимать свои самолеты пришлось и США, чтобы перехватить российские военные борты.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки отследило 4 военных самолета России в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски. Они нарушили воздушное пространство ночью 13 августа, а затем утром 14 августа близ Аляски.

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США летели на перехват

Американское командование заявило, что российские военные самолеты находились в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Такая российская активность в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза,

– заявили в США.

Следует отметить, что NORAD использует многоуровневую сеть спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей, чтобы отслеживать воздушные суда и принятие соответствующих мер.

Третий перехват в сутки

Днем 14 августа страны-члены НАТО уже поднимали свои самолеты, чтобы перехватить российские истребители. Сначала Дания и Нидерланды на F-16 отправились перехватывать российский бомбардировщик. Интересно, что российское минобороны заявило все с точностью наоборот – это как будто они перехватили норвежский самолет.

Над Северным морем к воздушному пространству НАТО 14 августа примерно в семь утра приблизились два российских бомбардировщика. Нидерланды и Дания отправили истребители F-16, чтобы перехватить российский военный самолет. А вот россияне придумали бред, что якобы истребитель МиГ-29 поднимался на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

Затем в Великобритании заявили, что также поднимали свои самолеты, чтобы перехватить российские борта. Там на перехват вылетели Typhoon. Причина – пролет двух российских самолетов Ту-142 севернее Шотландии.

Британское Минобороны подчеркнуло, что российские военные самолеты, входящие в зону международного воздушного пространства, контролируемую Великобританией, представляют угрозу. Они часто игнорируют авиадиспетчеров и не сообщают о своем нахождении в воздушном пространстве.