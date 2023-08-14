Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки відстежило 4 військові літаки Росії в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски. Вони порушили повітряний простір уночі 13 серпня, а згодом – уранці 14 серпня поблизу Аляски.

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США летіли на перехоплення

Американське командування заяви, що російські військові літаки знаходилися в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний повітряний простір США чи Канади.

Така російська активність в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза,

– заявили у США.

Варто наголосити, що NORAD використовує багаторівневу мережу супутників, наземних і повітряних радарів і винищувачів, аби відстежувати повітряні судна і вжиття відповідних заходів.

Третє перехоплення на добу

Удень 14 серпня країни-члени НАТО вже підіймали свої літаки, аби перехопити російські винищувачі. Спочатку Данія та Нідерланди на F-16 відправилися перехоплювати російський бомбардувальник. Цікаво, що російське міноборони заявило усе з точністю навпаки – це ніби вони перехопили норвезький літак.

Над Північним морем до повітряного простору НАТО 14 серпня приблизно о сьомій ранку наблизилися два російські бомбардувальники. Нідерланди та Данія послали винищувачі F-16, щоб перехопити російський військовий літак. А ось росіяни вигадали маячню, що нібито винищувач МіГ-29 підіймався на перехоплення літака ВПС Норвегії над Баренцевим морем.

Згодом у Великій Британії заявили, що також підіймали свої літаки, аби перехопити російські борти. Там на перехоплення вилетіли Typhoon. Причина – проліт двох російських літаків Ту-142 на північ від Шотландії.

Британське Міноборони наголосило, що російські військові літаки, які входять у зону міжнародного повітряного простору, контрольовану Великою Британією, становлять загрозу. Вони часто ігнорують авіадиспетчерів і не повідомляють про своє перебування в повітряному просторі.