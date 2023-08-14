Російський літак біля кордонів НАТО перехопили за допомогою F-16. За словами Міноборони Росії, усе було з точністю до навпаки: це вони перехопили норвезький літак, притому над іншим морем.
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Що відомо про інцидент
Над Північним морем до повітряного простору НАТО 14 серпня приблизно о сьомій ранку наблизилися два російські бомбардувальники. Нідерланди та Данія послали винищувачі F-16, щоб перехопити зайд.
Два нідерландські винищувачі та данські F-16 піднялися в повітря для ідентифікації бомбардувальників. Російські літаки були упізнані та залишилися у міжнародному повітряному просторі. Згодом вони повернули назад. Про які саме російські літаки ішлося, не уточнюється.
Це трапляється нечасто, але сьогоднішній інцидент демонструє важливість швидкого розгортання,
– говорять в уряді Нідерландів.
Як росіяни пояснюють свої дії
Вони говорять про геть інше. За їхніми словами, 14 серпня винищувач МіГ-29 піднімався на перехоплення літака ВПС Норвегії над Баренцевим морем.
Норвезький літак нібито намагався наблизитися до російського кордону над акваторією Баренцевого моря, тож для упізнання в повітря підняли винищувач Міг-29.
Літак базової патрульної авіації Р-8А "Посейдон" ВПС Норвегії при наближенні російського винищувача розвернувся і не порушував кордон.
Політ російського винищувача виконувався у суворій відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору,
– запевняє Міноборони РФ.
На карті видно, що Північне море досить далеко від Баренцевого.
Моря на карті / Ілюстрація з Вікіпедії
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Інші інциденти з росіянами
- У неділю 13 серпня стало відомо про те, що росіяни нібито зупинили у Чорному морі турецьке судно "Сукру Окан", яке йшло під прапором Палау в український порт Ізмаїл. Патрульний корвет "Василь Биков" вимагав зупинитися, а коли команда не послухалася – відкрив попереджувальний вогонь. Надалі гелікоптер доправив на турецьке судно росіян, які оглянули вантаж.
- Утім, окрім Росії, ніхто не підтверджує зупинку "Сукру Окан". Імовірно, росіяни збрехали – жодної зупинки не було, самі погрози в радіоефірі. Відео огляду турецького судна з'явилося тільки наступного дня, і є сумніви в його оригінальності. "Сукру Окан" наразі прямує до румунського порту Суліна.
- 12 серпня у Росії розбився винищувач Су-30. Він виконував навчальний політ і впав перед натовпом, екіпаж не вижив. Офіційна версія катастрофи – технічна несправність.