Російський літак біля кордонів НАТО перехопили за допомогою F-16. За словами Міноборони Росії, усе було з точністю до навпаки: це вони перехопили норвезький літак, притому над іншим морем.

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Що відомо про інцидент

Над Північним морем до повітряного простору НАТО 14 серпня приблизно о сьомій ранку наблизилися два російські бомбардувальники. Нідерланди та Данія послали винищувачі F-16, щоб перехопити зайд.

Два нідерландські винищувачі та данські F-16 піднялися в повітря для ідентифікації бомбардувальників. Російські літаки були упізнані та залишилися у міжнародному повітряному просторі. Згодом вони повернули назад. Про які саме російські літаки ішлося, не уточнюється.

Це трапляється нечасто, але сьогоднішній інцидент демонструє важливість швидкого розгортання,

– говорять в уряді Нідерландів.

Як росіяни пояснюють свої дії

Вони говорять про геть інше. За їхніми словами, 14 серпня винищувач МіГ-29 піднімався на перехоплення літака ВПС Норвегії над Баренцевим морем.

Норвезький літак нібито намагався наблизитися до російського кордону над акваторією Баренцевого моря, тож для упізнання в повітря підняли винищувач Міг-29.

Літак базової патрульної авіації Р-8А "Посейдон" ВПС Норвегії при наближенні російського винищувача розвернувся і не порушував кордон.

Політ російського винищувача виконувався у суворій відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору,

– запевняє Міноборони РФ.

На карті видно, що Північне море досить далеко від Баренцевого.

Моря на карті / Ілюстрація з Вікіпедії

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