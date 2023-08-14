У неділю, 13 серпня, росіяни повідомили, що зупинили турецьке судно "Сукру Окан" під прапором Палау попереджувальним вогнем. Нібито корабель не хотів зупинятися, а треба було перевірити його вантаж, тож російський партульний корабель "Василь Биков" відкрив вогонь. Але під вечір інформацію про зупинку спростували. За даними CNN, вантажне судно Sukru Okan зараз наближається до румунського порту Суліна.
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Що зараз із судном "Сукру Окан"
Воно продовжує свій рух. 14 серпня вебсайт, присвячений руху суден MarineTraffic, показав нове місце розташування судна – поблизу Суліни. Це румунський порт – місто в гирлі річки Дунай. Неподалік, уздовж Дунаю, розташований український порт Ізмаїл, куди нібито первісно прямувало судно до "зупинки" росіянами.
Журналісти називають інцидент "ескалацією на морських судноплавних шляхах".
Сервіс Vesselfinder також наводить дані про рух "Сукру Окан" у бік Румунії. Рух корабля можна відстежувати у реальному часі.
Інформація про судно "Сукру Окан" / Vesselfinder
Інформація про рух судна "Сукру Окан" / Vesselfinder
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Головне про інцидент із зупинкою корабля
- Російське міноборони повідомило про зупинку "Сукру Окан" 13 серпня о 6:40. Корабель під прапором Палау ішов в український порт Ізмаїл Одеської області. Буцімто через відмову зупинитися "Василь Биков" відкрив попереджувальний вогонь, і гелікоптер доправив на "неслухняне" судно команду, яка здійснила огляд сухогруза. Далі ж судно пішло своїм курсом.
- Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк натякнула, що росіяни збрехали. За її словами, офіційні джерела не підтверджують цей випадок, а все, що відомо, – тільки заяви від російського міноборони.
- Розслідувачі InformNapalm також заявили про брехню росіян. За "зупинкою" спостерігали моряки танкера Olvia, які вказали: жодної зупинки та огляду корабля не було, а були лише погрози в радіоефірі. Екіпаж танкера ствердив, що "Сукра Окан" не підкорилося вимогам росіян та тимчасово змінило курс до територіальних вод Туреччини.
- Ранком 14 серпня з'явилося відео, де нібито російський гелікоптер Ка-29 з борту "Василя Бикова" забирає оглядову команду з борта якогось судна. В InformNapalm уточнили, що, коли "огляд" насправді відбувся, то це вже трапилося у територіальних водах Туреччини. Моряки з танкера могли цього не бачити.
- Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зауважив, що оригінальність опублікованого окупантами відео "зупинки" судна викликає сумнів. Також він сказав, що російського чорноморського флоту не буде – росіяни закінчать як сомалійські пірати.
- У Туреччині зазначили, що офіційні особи розслідують інцидент. В українському МЗС дії росіян у Чорному морі назвали провокацією.