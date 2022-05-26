Российские "элитные" десантники провалили минимум 3 операции в Украине, – разведка назвала причины
Источник:твиттер разведки Британии
Россия с начала полномасштабного вторжения привлекала в бои Украины "элитные" подразделения своих десантников. В частности, именно они должны наступать на Киев через аэродром Гостомель в марте.
Однако, как сказали британские разведчики, успеха российские ВДВшники не имели. И тому есть несколько причин.
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Что стоит знать об "элитных" подразделениях десанта
В разведке Британии рассказали, что воздушно-десантные войска России активно были привлечены в нескольких заметных тактических операциях еще с начала российского вторжения. Речь идет о:
- попытку наступления на Киев через аэродром Гостомель в марте,
- остановку движения на оси Изюма с апреля,
- а также недавние и дорогие переправы через реку Северский Донец.
Следует объяснить, что подразделения ВДВ в основном состоит из профессиональных солдат-контрактников. Его члены имеют элитный статус и получают дополнительную плату. ВДВ использовался на миссиях, которые лучше подходят для тяжелой бронетехники.
Однако неудачи России на территории Украины свидетельствуют о:
- стратегическое неправильное управление этим потенциалом,
- неспособность России обеспечить преимущество в воздухе,
Неправильное использование ВДВ в Украине показывает, как значительные инвестиции Путина в вооруженные силы за последние 15 лет привели к несбалансированности общих сил,
– объяснили разведчики.
Там добавили, что неспособность предусмотреть сопротивление украинцев и дальнейшее самодовольство российских командиров привели к значительным потерям во многих элитных подразделениях России.
Какая ситуация сейчас на фронте
Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ , противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.
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