В каком случае русские элиты могут задуматься о завершении войны

Один из украинских беспилотников, который, по утверждению россиян, был сбит в центре Ростова-на-Дону, упал в непосредственной близости от штаба Южного военного округа. Это здание фактически является главным логистическим центром войны России против Украины.

Самые опасные люди для ВСУ собрались в одном доме

Это тот самый знаменитый штаб, который перешел под контроль вагнеровцев Евгения Пригожина во время так называемого Марша справедливости. На его территории Пригожин унизительно допрашивал высших руководителей минобороны России и ГРУ.

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Именно на территории этого штаба Пригожин планировал взять в заложники министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. Однако те раньше времени сбежали с опасного места. И да, это тот самый штаб, где вскоре после прекращения мятежа Пригожина побывал российский президент Владимир Путин, который в присутствии Герасимова встречался с российскими генералами, непосредственно управляющими войной против Украины.

Можно сказать, что на территории этого дома есть самые опасные для ВСУ генералы и офицеры. Ликвидация каждого может создать для Москвы серьезные проблемы с последующей войной. Именно поэтому в России с таким беспокойством восприняли появление беспилотника в непосредственной близости от штаба Южного военного округа.

Это очень важно. Российские оккупанты должны осознать простую вещь – больше безопасных зон для них нет. Они могут работать в минобороны России, в генштабе России, в штабе Южного военного округа, который превращен в главный центр агрессии, но рано или поздно туда может прилететь беспилотник, и российские генералы и офицеры будут уничтожены даже если не находятся на линии фронта.

Мы прекрасно знаем, чем отличаются штабные офицеры от тех офицеров, которые непосредственно участвуют в войне. Это две разные касты.

Одни рискуют своей жизнью на фронте, но вместе с этим могут грабить захваченные территории, убивать, насиловать и издеваться над мирными жителями. В то же время, штабные офицеры грабят уже тогда, когда создают оффшоры и фирмы на оккупированных территориях. Они напрямую не рискуют жизнью, когда работают с картами театра боевых действий.

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Меньше они рассчитывают, что в момент, когда они планируют, какое количество мирных украинцев нужно убить, беспилотник "неизвестного происхождения" прекращает их военную биографию.

Что может заставить россиян задуматься о конце войны

Возможно, именно это чувство опасности, царящее среди российских военных и их семей, чувство того, что теперь каждый может не вернуться с войны, рано или поздно заставит российскую элиту задуматься над тем, что нужно сделать, чтобы Путин подумал о необходимости окончания войны.

Эти люди должны бояться своей жизни. Должны отдавать себе отчет, что не доживут до внуков и должны поплатиться за свое соучастие в преступлениях.

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Чем больше будет беспилотников над штабом Южного военного округа или над зданиями минобороны или ФСБ, тем больше воцарятся настроения, которые заставят обратить внимание на психику окружения Путина.

Мы знаем, что этим мерзавцам все ровно на обычных людей. Они готовы расплатиться за оккупацию Украины жизнями сотен российских граждан. Нет такой цены, какую бы они ни были готовы заплатить. Это доказывает история России. В Российские империи и СССР "клали" россиян и представителей захваченных народов буквально миллионами. Это никогда не вызывало никакой рефлексии у элит.

Однако когда угроза возникает у генералов, олигархов и политических лидеров, они на самом деле пугаются. Они действительно могут подумать о завершении войны.