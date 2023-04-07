Петербург для россиян уже опасен, как и Москва, – ГУР

Кремлевская пропаганда утверждает, что Россия одно из "величайших" государств в мире, однако "почему-то" вражеские элиты своего счастливого будущего в этой стране не видят. В частности, в этом уверяют в Главном управлении разведки, отмечая, что города России становятся опасными для ее граждан.

В пятницу, 7 апреля, спикер ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона констатировал, что уже даже Санкт-Петербург и Москва не являются безопасными городами. По его словам, вражеские элиты пытаются как можно скорее, если не самим покинуть страну, то отправить за границу детей, – информирует 24 Канал.

Смотрите также Продолжение следует: как Россия погружается в 90-е и захлебывается от убийств и ограблений

Бегут, как крысы с корабля

Как справедливо подметил спикер, кремлевские пропагандисты продолжают рассказывать россиянам, что "специальная военная операция" якобы идет "успешно", однако в то же время действия российских элит об этом не свидетельствуют.

Можем констатировать, что российская элита свое будущее в России, своих детей и семей в основном не видит... Руководители продают недвижимость. Вывозят семьи в какие-то условно безопасные места, хотя мы понимаем, что Питер для них точно уже не является безопасным местом. Собственно, как и Москва,

– сказал Юсов.

Вместе с тем он заявил, что уехать за границу уже сейчас могут далеко не все представители вражеской власти и члены их семей. Собственно, в большинстве своем убежищем для оккупантов становятся страны, что входили в состав СССР.

Однако Беларусь "почему-то", как ни странно, не популярна в этом списке государств. Очевидно потому, что это страна, которая вместе с Россией будет отвечать за войну против Украины и сейчас находится под жесткими международными санкциями.

Не так много вариантов осталось. Можем посмотреть, куда могут получить визу или без визы уехать представители российской бизнес-элиты. Как какие-то буферные зоны остается постсоветское пространство, а потом – как получится... Беларусь в меньшей степени, потому что с территории самой Беларуси не так легко уехать или вывезти семью,

– подчеркнул спикер ГУР.

Почему Питер становится опасным