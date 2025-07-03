В России уже ищут преемника Путина, – ЦПД

Российские элиты уже ищут потенциального преемника Владимира Путина. В то же время именно смена режима в России является единственным шансом избежать войны в Европе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

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Кто может стать преемником Путина

Андрей Коваленко заявил, что без решительных мер против режима Путина изменений ожидать не стоит. Российские элиты непосредственно заинтересованы в продолжении войны, ведь получают таким образом прибыли.

По словам руководителя ЦПД, сам Путин фактически сделал ставку на войну, даже если это означает превращение страны в сырьевой придаток Китая.

В то же время в России элиты уже ищут преемника и пытаются понять, кто же им будет. Некоторые представители элит, вроде Патрушева, который пытается продвинуть своего сына, планируют будущее после Путина. Но и в нем война является основой России,

– объяснил Коваленко.

Он подчеркнул, что единственным путем к избежанию новой большой войны в Европе может стать изменение политического режима в России и трансформация самой модели ее существования.

Пока системности нет вообще. Есть попытки Запада решить все диалогом – тотальное непонимание российской ментальности,

– говорится в публикации руководителя ЦПД.

Андрей Коваленко также раскритиковал позицию некоторых американских аналитических центров, в частности Hudson Institute и Heritage Foundation, из-за того, что они недооценивают угрозы со стороны России. По его мнению, подобный подход свидетельствует о непонимании реалий, ведь ситуация в Европе имеет непосредственное влияние на экономику США и их глобальный авторитет.