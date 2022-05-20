Российские оккупанты говорят, что Украина 20 лет готовила нападение на Курскую область
Россияне терпят тяжелые потери на фронте, пропаганде трудно объяснить успехи украинских бойцов. Поэтому ради оправдания своих действий они придумывают все более странные фейки.
Новое оправдание войны русскими
О нескольких из них на брифинге рассказал Сергей Лещенко, передает 24 канал. По его словам, в России хотят развить линию о том, что они якобы были вынуждены напасть на Украину, потому что это она готовила нападение на Россию.
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Лещенко напомнил, что об этом даже заявлял даже Владимир Путин. Теперь же это мнение поддерживает губернатор Курской области Роман Старовойт.
Руководство по планам нападения на Курскую область
Он рассказал о найденном в ходе спецоперации руководстве, подтверждающем, что в Украине планировали захватить не только псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР", но и некоторых регионов России, в том числе и Курской области. Что же это за руководство, которое по их логике, носят украинские воины, чтобы точно не ошибиться и напасть именно на Курскую область,
– распоял Лещенко.
Он прибавил. что руководство называется "Протипартизанские операции" ее издали в 1986 году в округе Колумбия, а затем переиздали в Украине в 2005 году.
"То есть по их логике почти 20 лет назад Украина готовилась к нападению на Курскую область. Абсолютная ложь и бред, но, как и вся российская пропаганда, не опирается на историческую истину, а только на ту версию, которая им выгодна", - сказал экснардеп.
Другие фейки россиян о войне
Российские СМИ начали сообщать об украинских "националистах-диверсантах" , которые намеревались совершить теракт на территории России.
Российские пропагандисты не устают врать о том, что украинские воины употребляют какие-то боевые наркотики . В частности, российские "журналисты" сообщают о том, что обнаружили в Рубежном очередную биолабораторию, где производились "боевые наркотики" для воинов ВСУ.
Также россияне постоянно сообщают об уничтожении всех самолетов и беспилотников в Украине, а затем "забывают" об этом и рассказывают о новых потерях украинцев .