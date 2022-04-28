Российские оккупанты от бессилия бросают гранаты прямо в людей, – Херсонская ОВА

Во временно оккупированном россиянами Херсоне разогнали проукраинский митинг. Оккупанты применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Гранаты летели прямо у людей

Четверо человек получили травмы и ожоги. Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Херсонской ОВ Сергей Хлань.

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По его словам, рашисты бросали гранаты прямо в людей. Одна попала в ногу человеку, пришлось вытаскивать на месте. Однако сразу этого сделать не удалось, поскольку слезоточивый газ разъедал глаза.

Люди теряли сознание. Однако раненого эвакуировала скорая помощь,

– рассказал Хлань.

У другой женщины страшные ожоги тела. Еще двое тоже пострадали.

"Теперь россияне начали использовать это не как предупредительное оружие, как раньше, когда стреляли в воздух. Они уже стреляют прямо в людей, бросают гранаты. Это бессилие и злоба от того, что ни один их план не может реализоваться", – добавил он.

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