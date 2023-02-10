Российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии, – Залужный

Россия массированно атаковала Украину ракетами 10 февраля. Вражеские "Калибры" пересекли границы Румынии и Молдовы.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, інформує 24 Канал.

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Российские ракеты пересекли воздушное пространство НАТО

По словам Залужного, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" осуществили пересечение Государственной границы Украины с Молдовой.

Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины,

– отметил Главнокомандующий ВСУ.

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в комментарии УП подчеркнул, что украинские воины имели возможность сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому не сделали этого сразу.

Также Игнат подчеркнул, что Россия не в первый раз устраивает провокации с нарушением воздушного пространства иностранных государств. В частности, ранее подобные случаи уже были зафиксированы в Молдове.

Такими действиями Россия напрямую угрожает Североатлантическому альянсу. Ведь Румыния – член НАТО. Так что реакция международного сообщества должна быть мощной. Кроме того, Украине нужны современные комплексы ПВО и вооружения, чтобы помешать кровавым российским террористам убивать наших невинных людей.