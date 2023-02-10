Российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии, – Залужный
Россия массированно атаковала Украину ракетами 10 февраля. Вражеские "Калибры" пересекли границы Румынии и Молдовы.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, інформує 24 Канал.
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Российские ракеты пересекли воздушное пространство НАТО
По словам Залужного, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" осуществили пересечение Государственной границы Украины с Молдовой.
Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины,
– отметил Главнокомандующий ВСУ.
Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в комментарии УП подчеркнул, что украинские воины имели возможность сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому не сделали этого сразу.
Также Игнат подчеркнул, что Россия не в первый раз устраивает провокации с нарушением воздушного пространства иностранных государств. В частности, ранее подобные случаи уже были зафиксированы в Молдове.