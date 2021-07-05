Российские катера не могли догнать эсминец "Дефендер" и обстрелять его, – бывший офицер НАТО

Бывший офицер НАТО Гарри Табах рассказал, что российские пограничные сторожевые катера, вероятно, попросту не могли обстрелять британский эсминец "Дефендер". Российские угрозы были вырванными из реальности.

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах со ссылкой на собственные источники заявил, что российские пограничные катера не могли догнать "Дефендер", чтобы преградить ему путь. Все потому, что британский эсминец двигался гораздо быстрее.

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Когда российские катера вернулись на базу, их двигатели были фактически "убиты".

Потому что они не могли так долго и так быстро идти. Двигатели там должны были стоять немецкие, но поскольку Россия под санкциями, они поставили китайские двигатели, и те не выдержали,

– подчеркнул Табах.

Офицер рассказал, что эсминец проигнорировал требование российских пограничников изменить курс. Все потому, что он находился в территориальных водах Украины. Кроме того, экипаж "Дефандера" понимал, что российская сторона физически не сможет нанести удар.

Когда россияне заявили, что откроют огонь, британцы видели: такой возможности нет. Иначе они нанесли бы удар первыми.

"Говорят, что были слышны какие-то выстрелы – шли российские учения. Черт их знает, может, они рыбу там глушили. А потом подумали: "Давайте мы скажем, что мы по ним стреляли", – заметил эксофицер.

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