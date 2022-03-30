Российские контрактники из танкового полка запустили массовый отказ от участия в войне в Украине
Источник:Генеральний штаб ВСУ
Путинская армия продолжает полномасштабную агрессию на территории Украины. Воевать за захватнические планы Кремля хочет все меньше российских военных.
По информации Генштаба Вооруженных Сил Украины, оккупанты не могут решить проблемы с комплектованием подразделений личным составом. В частности, срочники начинают расторгать контракты.
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Солдаты срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт. Это все – после их участия в войне с Украиной.
В то же время российские контрактники просят направить их в пункт постоянной дислокации для дальнейшего прохождения службы.
Заметьте, что армия Путина несет в Украине огромные потери. Россияне пытаются срочно пополнить свои резервы. Сейчас оккупанты бросают против украинских защитников глубокие резервы и мобилизуют фактически не подготовленных людей.
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