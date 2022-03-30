Российские контрактники из танкового полка запустили массовый отказ от участия в войне в Украине

Путинская армия продолжает полномасштабную агрессию на территории Украины. Воевать за захватнические планы Кремля хочет все меньше российских военных.

По информации Генштаба Вооруженных Сил Украины, оккупанты не могут решить проблемы с комплектованием подразделений личным составом. В частности, срочники начинают расторгать контракты.

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Солдаты срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт. Это все – после их участия в войне с Украиной.

В то же время российские контрактники просят направить их в пункт постоянной дислокации для дальнейшего прохождения службы.

Заметьте, что армия Путина несет в Украине огромные потери. Россияне пытаются срочно пополнить свои резервы. Сейчас оккупанты бросают против украинских защитников глубокие резервы и мобилизуют фактически не подготовленных людей.

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