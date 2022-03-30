За інформацією Генштабу Збройних Сил України, окупанти не можуть розв'язати проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. Зокрема, строковики починають розривати контракти.

Зверніть увагу З окупованих частин Грузії росіяни вже перекинули в Україну дві тисячі вояків

Вояки строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт. Це все – після їхньої участі у війні з Україною.

Водночас російські контрактники просять направити їх в пункт постійної дислокації для подальшого проходження служби.

Зауважте, що армія Путіна зазнає в Україні величезних втрат. Росіяни намагаються терміново поповнити свої резерви. Наразі окупанти кидають проти українських захисників глибокі резерви та мобілізують фактично не підготовлених людей.

Важливо – Росіяни можуть брехати щодо відступу від Київщини і Чернігівщини: дивіться відео