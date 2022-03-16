Российские корабли не отходят от Одессы: перегруппировываются и пытаются давить

Несколько групп кораблей российского флота курсируют вблизи берегов Одессы. И хотя защитники города готовы "гостеприимно" встретить вражеский десант, тем не менее остается угроза обстрелов региона с моря.

Накануне, 15 марта, спутниковые снимки зафиксировали под Одессой по меньшей мере 14 судов российских ВМС. Среди них – ракетный крейсер "Москва", который оккупанты считают "гордостью" своего флота. Вероятно, вражеские десантные корабли приблизились к Одессе, отправившись от побережья Крыма.

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Оккупанты могут обстреливать Одесскую область с кораблей

Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, оккупанты начали подготовку к возможной высадке десанта. Однако защитники города готовы к такому сценарию, поэтому можем быть уверены, устроят захватчикам "горячий" прием.

Более угрожающей является вероятность обстрелов Одесской области из корабельной артиллерии. Первые удары с моря по населенным пунктам региона оккупанты нанесли 15 марта. В результате атаки рашистов пострадали два человека, но, к счастью, обошлось без жертв.

По состоянию на утро 16 марта российские корабли до сих пор находятся вблизи украинского побережья. Это в частности является попыткой давления на одесситов, считают в ОВА.

Корабли Черноморского флота России курсируют, перегруппировываются и пытаются давить, в частности психологически. Очень высокой остается вероятность ракетного удара по региону,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Утреннее обращение представителя Одесской ОВА 16 марта: смотрите видео

Что ж, мы можем лишь отправить русские корабли туда, где им место. Остальное дело сделают наши ВСУ.

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