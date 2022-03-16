Напередодні, 15 березня, супутникові знімки зафіксували під Одесою щонайменше 14 суден російських ВМС. Серед них – ракетний крейсер "Москва", який окупанти вважають "гордістю" свого флоту. Імовірно, ворожі десантні кораблі наблизилися до Одеси, вирушивши від узбережжя Криму.

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Окупанти можуть обстрілювати Одещину з кораблів

Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, окупанти почали підготовку до можливої висадки десанту. Однак оборонці міста готові до такого сценарію, тож, можемо бути впевнені, влаштують загарбникам "гарячий" прийом.

Загрозливішою є імовірність обстрілів Одещини із корабельної артилерії. Перших ударів із моря по населених пунктах регіону окупанти завдали 15 березня. Унаслідок атаки рашистів постраждали двоє людей, але, на щастя, обійшлося без жертв.

Станом на ранок 16 березня російські кораблі досі перебувають поблизу українського узбережжя. Це зокрема є спробою тиску на одеситів, вважають в ОВА.

Кораблі Чорноморського флоту Росії курсують, перегруповуються і намагаються тиснути, зокрема психологічно. Дуже високою залишається імовірність ракетного удару по регіону,

– наголосив Сергій Братчук.

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Що ж, ми можемо лише послати російські кораблі туди, де їм місце. Решту справи зроблять наші ЗСУ.

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