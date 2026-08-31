Россия перебрасывает военные корабли в Средиземное море: в ВМС назвали причину

Россия направляет свои военные корабли в Средиземное море. Вероятно, они могут следовать в порты африканских стран.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

Зачем Россия направляет свои корабли в Средиземное море?

Плетенчук пояснил, что ранее российские корабли использовались для так называемого "Сирийского экспресса" – перевозки военных грузов в Сирию.

Теперь они могут вновь направляться в Средиземное море, где у России есть собственные интересы. Не исключено, что корабли зайдут в порты Ливии или Сирии, в частности в Тартус.

В составе группы также находится танкер, однако точное назначение судна пока неизвестно.

Представитель ВМС отметил, что Россия регулярно проводит маневры у берегов стран НАТО, в частности в Балтийском море. Так Москва демонстрирует свое военное присутствие и контролирует районы, которые считает важными для своих интересов.

По словам Плетенчука, за передвижением российских кораблей постоянно следят из-за возможных гибридных угроз. Для разведки и других задач Россия может использовать не только военные, но и гражданские суда.

Напомним, что российские военные корабли в последнее время все чаще появляются вблизи британских вод.

Так, Королевский флот Великобритании в течение 72 часов следил за четырьмя российскими судами, которые направлялись из Северного моря через Ла-Манш.

Среди них был эсминец "Адмирал Левченко", который сопровождал подпадающие под санкции грузовые суда "Генерал Скобелев" и "Спарта". Впоследствии Россия направила в этот район еще и фрегат "Неустрашимый".