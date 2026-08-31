Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Навіщо Росія направляє свої кораблі до Середземного моря?

Плетенчук пояснив, що російські кораблі раніше використовували для так званого "Сирійського експресу" – перевезення військових вантажів до Сирії.

Тепер вони можуть знову прямувати до Середземного моря, де Росія має власні інтереси. Не виключено, що кораблі зайдуть до портів Лівії або Сирії, зокрема Тартуса.

У складі групи є також танкер, однак точне призначення судна наразі невідоме.

Речник ВМС зазначив, що Росія регулярно проводить маневри біля берегів країн НАТО, зокрема в Балтійському морі. Так Москва демонструє свою військову присутність і контролює райони, які вважає важливими для своїх інтересів.

За словами Плетенчука, за переміщанням російських кораблів постійно стежать через можливі гібридні загрози. Для розвідки та інших завдань Росія може використовувати не лише військові, а й цивільні судна.

Нагадаємо, що російські військові кораблі останнім часом дедалі частіше з'являються поблизу британських вод.

Так, Королівський флот Великої Британії протягом 72 годин стежив за чотирма російськими суднами, які прямували з Північного моря через Ла-Манш.

Серед них був есмінець "Адмірал Левченко", який супроводжував підсанкційні вантажні судна "Генерал Скобелєв" і "Спарта". Згодом Росія направила до району ще й фрегат "Неустрашимий".