Российские корабли вошли в закрытый район моря: вероятно, для обстрелов

В Генштабе Вооруженных Сил Украины рассказали, что вражеские корабли вошли в закрытый район моря. Вероятно, для обстрелов украинских городов и сел.

О ситуации с возможными последующими атаками захватчиков в Украине на 28 марта, 12:00 рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

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Корабли России вошли в закрытый район моря

В Генштабе отметили, что корабельный состав черноморского флота государства-агрессора выполняет задачи в определенных районах Черноморской и Азовской операционных зон.

Отдельные корабли вышли в закрытый район моря,

– заявили в Генштабе.

Там добавили, что россияне сделали это, вероятно, с целью нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины.

Напомним, накануне спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что россияне продолжают использовать Черное море для нанесения ударов по Украине. Подойти поближе они не могут.

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