Про ситуацію з можливими подальшими атаками загарбників в Україні станом на 28 березня 12:00 розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

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Кораблі Росії зайшли в закритий район моря

У Генштабі зазначили, що корабельний склад чорноморського флоту держави-агресорки виконує завдання у визначених районах Чорноморської та Азовської операційних зон.

Окремі кораблі вийшли у закритий район моря,

– заявили в Генштабі.

Там додали, що росіяни зробили це, ймовірно, з метою завдання нових ракетних ударів по об'єктах на території України.

Нагадаємо, напередодні речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що росіяни продовжують використовувати Чорне море для завдання ударів по Україні. Підійти ближче вони не можуть.

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