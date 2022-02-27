Российские матери ищут своих сыновей: за час более 100 звонков на украинскую линию
Источник:фейсбук Антона Геращенко
Первый час работы горячей линии "Вернись живым из Украины" показал хорошие результаты. За час поступило более 100 звонков от родителей военнослужащих России.
По его словам, абсолютное большинство войны с Украиной не хотят и в шоке, что их дети оказались в чужой стране. Он привел несколько примеров таких звонков.
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Примеры звонков из России в поисках родных
Мама Еременко Оксана из Краснодара ищет сына Еременко Даниила, 21.08.2001 года, контрактник, из Краснодара, служил в Крыму, военная часть возле Симферополя. Мама знает, что идет война, хочет найти сына и вернуть домой.
Жена ищет Сизова Александра Сергеевича, 02.03.1992 года, солдат, контрактник с 2017 г. в/ч 54801 г. Ставрополь, знают, что Россия воюет с Украиной, уже распространяют информацию, что нужно забирать своих мужчин и сыновей, очень боятся преследований
Отец (живет в России) и брат (живет в Таджикистане) ищут Шаропова Сухробджона, 22.04.2002 года, солдат контрактник, военная часть размещается в поселке Калининец Московской области, служит с 09.2021 года, знают, что Россия воюет с Украиной, не знали куда уехал, не выходит на связь, очень хотят вернуть его, рассказывают знакомым, где могут находиться их мужья и дети.
Еще будет! Криком будете кричать, чтобы войну остановить,
– резюмировал Геращенко.