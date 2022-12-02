Российские МиГ-31К покинули Беларусь: руководитель канала "Белорусский Гаюн" назвал 3 причины

Российские МиГ-31К покинули Беларусь. Это те самые самолеты, после взлета которых по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, и есть 3 сценария того, что будет дальше.

Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель телеграмм-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько. Ранее сообщалось, зачем Лукашенко заявления о нападении НАТО.

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Самолеты улетели

Мотолько рассказал, что пока утверждать о передислокации самолетов нельзя, потому что пока они просто улетели. Возможно, это тренировочный полет на дальние расстояния.

Поэтому мы внимательно следим за тем, что будет происходить в следующие дни,

– отметил руководитель телеграмм-канала "Белорусский Гаюн".

Вероятные сценарии

Он продолжил, что есть 3 вероятных сценария того, что будет дальше:

Эти же самолеты вернутся в Беларусь и будут базироваться там.

Ротация, происходившая из Су-35. Находившиеся в России самолеты передислоцировались в Беларусь, те, что были в Беларуси – в Россию.

Эти самолеты действительно передислоцировались на территорию России.

"Для украинцев это преимущество, ведь в Беларуси долететь до зоны, из воздушного пространства которой можно запускать ракеты будет гораздо быстрее. Поэтому будет больше времени, чтобы проанализировать вылет и людям скрыться. Хотя "Кинжалы" работают на большие расстояния, и территории Беларуси вообще России для этого не требовалась", – заметил Мотолько.

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Изменения "Белорусский Гаюн"

По его словам, команда "Белорусские Гаюна" выдохнет, ведь будет меньше работы. Будет проще с анализом, ведь будет меньше того, что может взлетать со смертоносным оружием. Кроме того, пока не будет работать ночная смена.

Последний запуск ракет с территории воздушного пространства Белоруссии был 6 октября. А с земли – в конце августа. Поэтому мы хотим сконцентрировать силы на прогнозировании и материалах расследования, но если мы увидим активность снова, то будем сообщать о ней, потому что приоритет – это жизнь людей,

– подчеркнул руководитель телеграмм-канала "Белорусский Гаюн".

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