Российские МиГ-31К покинули Беларусь: руководитель канала "Белорусский Гаюн" назвал 3 причины
Российские МиГ-31К покинули Беларусь. Это те самые самолеты, после взлета которых по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу, и есть 3 сценария того, что будет дальше.
Такое мнение 24 каналу озвучил руководитель телеграмм-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько. Ранее сообщалось, зачем Лукашенко заявления о нападении НАТО.
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Самолеты улетели
Мотолько рассказал, что пока утверждать о передислокации самолетов нельзя, потому что пока они просто улетели. Возможно, это тренировочный полет на дальние расстояния.
Поэтому мы внимательно следим за тем, что будет происходить в следующие дни,
– отметил руководитель телеграмм-канала "Белорусский Гаюн".
Вероятные сценарии
Он продолжил, что есть 3 вероятных сценария того, что будет дальше:
- Эти же самолеты вернутся в Беларусь и будут базироваться там.
- Ротация, происходившая из Су-35. Находившиеся в России самолеты передислоцировались в Беларусь, те, что были в Беларуси – в Россию.
- Эти самолеты действительно передислоцировались на территорию России.
"Для украинцев это преимущество, ведь в Беларуси долететь до зоны, из воздушного пространства которой можно запускать ракеты будет гораздо быстрее. Поэтому будет больше времени, чтобы проанализировать вылет и людям скрыться. Хотя "Кинжалы" работают на большие расстояния, и территории Беларуси вообще России для этого не требовалась", – заметил Мотолько.
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Изменения "Белорусский Гаюн"
По его словам, команда "Белорусские Гаюна" выдохнет, ведь будет меньше работы. Будет проще с анализом, ведь будет меньше того, что может взлетать со смертоносным оружием. Кроме того, пока не будет работать ночная смена.
Последний запуск ракет с территории воздушного пространства Белоруссии был 6 октября. А с земли – в конце августа. Поэтому мы хотим сконцентрировать силы на прогнозировании и материалах расследования, но если мы увидим активность снова, то будем сообщать о ней, потому что приоритет – это жизнь людей,
– подчеркнул руководитель телеграмм-канала "Белорусский Гаюн".
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