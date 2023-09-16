"Минск" и "Ростов" превратились в детали, – ОК "Юг" о последнем ударе по Севастополю

Во временно оккупированном Севастополе в результате взрывов повреждения получили российский крупный десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону". Наталья Гуменюк рассказала об обновленных данных.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины рассказала в эфире телемарафона, что в регионе ситуация достаточно напряженная, потому что Россия не отказалась от своих планов терроризировать мирное население правого берега. Также враги продолжают и огневой террор. Ведь россияне без правильной организации даже бомбят направления с их подразделениями. Речь идет об ударе по оккупированной Новой Каховке, пишет 24 Канал.

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После пожарища они ("Минск" и субмарина – 24 Канал) превратились фактически в детали. И больше не могут быть использованы полноценно как участники черноморского флота России,

– рассказала Гуменюк.

По ее словам, поражения ощутимы. Именно поэтому вряд ли возможно скорейшее восстановление.

"В некоторых случаях специалисты утверждают, что вообще – не целесообразно", – объяснила спикер.

По ее словам, мощности, на которых ремонтировали "Минск" и "Ростов" – также очень существенно повреждены на судоремонтном заводе.

"Больше такой возможности (для ремонта – 24 Канал) поблизости нет. Дальше нужна мощная транспортировка и очень сложная логистическая операция. Будет ли она стоить того, что будет на выходе – то есть восстановление, которое возможно – вряд ли", – пояснила Наталья Гуменюк.

По ее словам, Вооруженные Силы Украины продолжают работу по глубоким тылам врага. Ведь участок за зоной ответственности ОК "Юг" – от левого берега и вглубь материковой части в сам Крым – это мощное развертывание врага с его базами, его логистикой, имеющимися силами и средствами.

"Поэтому работы будет много, но дальнобойное оружие – это то, что нам поможет", – отметила Гуменюк.

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Силы Специальных Операций Вооруженных Сил Украины рассказали, что уничтожение крупного десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону" на одном из судоремонтных предприятий в Севастополе стало возможным благодаря их работе.

Военные сообщили, что операторов Сил специальных операций привлекли к идентификации целей, наведению и корректировке огня, а также – разведке на оперативной глубине противника. В частности, бойцы рассказали, что:

группа на лодках подошла к безопасному месту и совершила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки;

проведя успешную инфильтрацию, военные приступили к выполнению основной части операции – с помощью специальных технических средств разведки, идентифицировали и навелись на цель.

При непосредственном поражении группа осуществляла корректировку огня и подтверждение уничтожения целей. После этого наши бойцы провели успешную эксфильтрацию,

– рассказали Силы специальных операций ВСУ.

Следует добавить, что 13 сентября взрывы прогремели на российском судоремонтном заводе "Севморзавод" во временно оккупированном Севастополе.

В тот же день источники 24 Канала в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили повреждение двух кораблей Черноморского флота. Тогда говорилось о большом десантном корабле и подлодке, однако тип кораблей сначала не сообщали.