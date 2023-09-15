Об этом 24 Каналу заявил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Произошли мощные разрушения.
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Детали обстрела
То, что это была управляемая авиабомба, сообщают местные жители. Они слышали, как подходил самолет, разворачивался и после этого произошел мощный взрыв. Авиабомба упала в густонаселенном микрорайоне Новой Каховки.
Оккупанты пытались в очередной раз выпускать управляемые авиабомбы по Правобережью, как они это всегда делают. Как раз с той позиции, где они выпускают бомбы по Веселому, Казачьему и тем населенным пунктам, которые расположены по побережью Днепра и заходил самолет. Но что-то пошло не так и управляемая авиабомба упала в микрорайон "Сокол" Новой Каховки,
– рассказал депутат.
Россияне в традициях своей пропаганды уже успели обвинить в этом Украину. Но факты говорят о другом. Враг не прекращает бить по Правобережью. И после проведения псевдовыборов количество обстрелов значительно выросло.
"Вчера (14 сентября – 24 Канал) погиб 6-летний ребенок просто находясь у себя дома. 13-летний мальчик доставлен в больницу с тяжелыми травмами", – отметил Сергей Хлань.
В этой связи в Херсонской ОВА принято решение об эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые расположены непосредственно на побережье Днепра. Таковых в общей сложности 31.
"Такое решение ранее принималось в отношении поселка Кизомыс, который страдал от управляемых авиабомб в течение определенного времени. Мы увидели, что это было правильно так как оккупанты наносят удары по другим населенным пунктам всеми видами оружия", – добавил депутат Херсонского областного совета.
Главная задача в этом – обеспечение семей жильем и материальной помощью. Люди пережили оккупацию и многочисленные обстрелы врага.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- В оперативном командовании "Юг" отметили, что россияне 15 сентября хотели атаковать управляемыми авиабомбами Берислав. Но ударили по Новой Каховке. Они уронили один из КАБов (управляемую бомбу).
- Состояние пострадавшего 13-летнего мальчика от обстрелов 14 сентября тяжелое. Он находится на искусственной вентиляции лёгких. По информации на вчера он в коме и за его жизнь борются врачи.
- Вероятно, в ближайшее время может начаться принудительная мобилизация на временно оккупированной территории Херсонской области. Напомним, что Россия планирует набрать до 700 тысяч новых военных в состав оккупационной армии.