Про це 24 Каналу заявив депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Сталися потужні руйнування.

Дивіться також Росіяни скинули бомби на житловий квартал у Новій Каховці: є загиблі та поранені

Деталі обстрілу

Те, що це була керована авіабомба повідомляють місцеві мешканці. Вони чули як підходив літак, розвертався і після цього стався потужний вибух. Авіабомба впала у густонаселеному мікрорайоні Нової Каховки.

Окупанти намагалися вчергове випускати керовані авіабомби по Правобережжю, як вони це завжди роблять. Як раз з тієї позиції, де вони випускають бомби по Веселому, Козацькому і тим населеним пунктам, які розташовані по узбережжю Дніпра й заходив літак. Але щось пішло не так і керована авіабомба впала в мікрорайон "Сокіл" Нової Каховки,

– розповів депутат.

Росіяни в традиціях своєї пропаганди вже встигли звинуватити у цьому Україну. Але факти говорять про інше. Ворог не припиняє гатити по Правобережжю. І після проведення псевдовиборів кількість обстрілів значно зросла.

"Вчора (14 вересня – 24 Канал) загинула 6-річна дитина просто перебуваючи у себе вдома. 13-річний хлопчик доставлений у лікарню з важкими травмами", – зазначив Сергій Хлань.

У зв'язку з цим у Херсонській ОВА прийнято рішення про евакуацію родин з дітьми з населених пунктів, які розташовані безпосередньо на узбережжі Дніпра. Таких загалом 31.

"Таке рішення раніше приймалося щодо селища Кізомис, яке потерпало від керованих авіабомб протягом певного часу. Ми побачили, що це було правильно так як окупанти завдають удари по іншим населеним пунктами усіма видами зброї", – додав депутат Херсонської обласної ради.

Головне завдання у цьому – забезпечення родин житлом та матеріальною допомогою. Адже люди пережили окупацію та численні обстріли ворога.

Ситуація у Херсонській області: останні новини